DJ MARKET TALK: Morgan Stanley vê muito valor nos veículos elétricos da GM

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley subiu o preço-alvo da General Motors para $46, face a $43. O banco avalia o negócio de veículos elétricos da GM -- que agora representa aproximadamente 1% das receitas -- em cerca de $20 mil milhões, mais do que a estimativa para o portefólio da GM do motor a gasolina/diesel, de $15 mil milhões. A GM está a construir uma fábrica em Ohio com a parceira LG Chem para produzir baterias exclusivas, chamadas Ultium, que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone