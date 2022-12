DJ MARKET TALK: Mudança da Fed para 50pb foi o único alívio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A decisão da Reserva Federal dos EUA de reduzir o ritmo de aumentos das taxas para 50 pontos base "foi o único fator de alívio", disse Salman Ahmed, responsável de macroeconomia global e estratégia de alocação de ativos da Fidelity International, numa nota. A perspetiva de taxa terminal foi elevada para 5,1% e a projeção de taxas para 2024 foi aumentada para 4,1%, bastante acima do nível neutral,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.