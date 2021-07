DJ MARKET TALK: Mudança de alvo do BCE pode aumentar expectativas de inflação

(DJ Bolsa)-- A mudança do Banco Central Europeu para um alvo de inflação simétrico de 2% "traduz o que muitos membros do conselho de governadores já estavam implicitamente a tentar obter" e no longo prazo pode ajudar a suportar as expectativas de inflação, diz Tej Parikh, da Fitch Ratings. O alvo assimétrico pode ter dado a impressão da tolerância do BCE para uma inflação abaixo da meta no contexto ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

