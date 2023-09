DJ MARKET TALK: Mudança de orientação do BCE sinaliza pico - MFS IM

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Embora o Banco Central Europeu não tenha dito explicitamente que "estamos no pico" das taxas, a mudança na orientação aponta nessa direção, diz Peter Goves, responsável de research de mercados desenvolvidos e dívida soberana da MFS Investment Management, numa nota. "Deveremos ter uma manutenção das taxas pela frente em vez de subidas contínuas, na nossa opinião", diz. Por outras palavras, a menos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.