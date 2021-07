DJ MARKET TALK: Mudança no mercado de trabalho dos EUA ainda não existe

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego não agrícola de junho dos EUA "sinaliza um progresso incremental no ritmo de crescimento do emprego, mas não existe ainda um sinal de uma mudança na força laboral", refere a Pantheon Macroeconomics. A firma de research argumenta que a leitura acima das expectativas foi maioritariamente possível pela contratação pública, enquanto os empregos do setor privado ficaram abaixo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

