DJ MARKET TALK: Mudanças na inflação serão cruciais para yields das obrigações

(DJ Bolsa)-- Nos próximos trimestres, as yields das obrigações de maturidade mais longa vão estar particularmente dependentes de mudanças na taxa de inflação, disse Piet Haines Christiansen, diretor do Danske Bank. Outro fator vai depender de o Banco Central Europeu e a Reserva Federal dos EUA começarem a sinalizar que o pico das taxas de juros está próximo ou já foi atingido, disse Christiansen. "Acreditamos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.