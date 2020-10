DJ MARKET TALK: "Muito provável" que BCE aposte em mais alívio

(DJ Bolsa)-- Parece "muito provável" que o Banco Central Europeu adote mais medidas de alívio monetário, diz Stephen Li Jen, CEO da Eurizon SLJ Capital, acrescentando que os indicadores avançados apontam para uma desaceleração "significativa" da atividade na Europa. O alívio monetário é "muito provável" independentemente do consenso bullish sobre a Europa e os ativos europeus, diz, acrescentando ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

