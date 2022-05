DJ MARKET TALK: Mundo enfrenta 'revisão económica' não recessão

(DJ Bolsa)-- Numa entrevista esta quarta-feira no Fórum Económico Mundial, Ken Moelis, fundador da Moelis & Co., descreveu a situação de hoje em dia como uma "revisão económica" em vez de uma recessão. "Para mim, uma recessão significa que iremos recuar", disse. "Muitas coisas vão mudar, mas não vamos voltar atrás", disse citando o panorama político global, cadeias de fornecimento,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone