DJ MARKET TALK: Não assumam que tudo está bem na economia dos EUA - JPMorgan/CEO

(DJ Bolsa)-- É um erro assumir que tudo na economia dos EUA está "espetacular", refere o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, numa entrevista à CNBC em Davos. "Quando os mercados de ações estão a subir (…) isso é apenas fantástico, mas lembrem-se que tivemos tantos estímulos monetários orçamentais, por isso estou um pouco mais do lado cauteloso." A economia tem muito para enfrentar em 2024 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.