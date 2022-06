DJ MARKET TALK: Não há argumento económico contra subida antecipada do BCE

(DJ Bolsa)-- Não há argumento económico contra uma subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu na reunião de junho, ou contra uma subida de 50 pontos base em julho, diz Piet Haines Christiansen, estratega-chefe do Danske Bank para o BCE e rendimento fixo da Zona Euro, numa nota. Contudo, a mensagem gradual do BCE e o outlook ainda incerto dominam, deixando uma subida da taxa de juro de 25 pontos base em julho como o cenário base, ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

