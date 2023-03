DJ MARKET TALK: Não há sinais de problemas no mercado imobiliário por agora

(DJ Bolsa)-- Por agora, ainda não existem sinais de problemas no mercado imobiliário à medida que as condições de crédito restringem devido aos problemas no setor bancário global e com as taxas de juro elevadas, diz Andrew Burrell, economista-chefe para o imobiliário da Capital Economics, num webinar. O robusto mercado laboral tem suportado o setor imobiliário residencial que foi fortemente afetado durante a crise financeira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.