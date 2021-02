DJ MARKET TALK: Não há sinais de reflação na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A grande aposta na reflação -- uma recuperação rápida da economia que por sua vez impulsiona a inflação e as yields das obrigações -- está em curso por todo o mundo, mas não há muitos sinais de inflação na Zona Euro, refere Neil Birrell, diretor de investimento da Premier Miton Investors. A inflação da Zona Euro ficou em linha com as expectativas, sem revisão face à... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

