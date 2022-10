DJ MARKET TALK: Não se esperam grandes surpresas da reunião do BCE

(DJ Bolsa)-- Os discursos de responsáveis do Banco Central Europeu não reforçaram nas últimas semanas os comentários hawkish que surgiram em agosto e setembro, diz Gabriele Foa, cogestor de protefólios da Algebris Investments. "Desta forma, há pouco espaço para surpresas do lado das taxas de juro", diz Foa. A Algebris espera que o BCE suba a taxa de depósitos mais 75 pontos base para 1,50% na reunião de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.