DJ MARKET TALK: Narrativa da Boeing é totalmente sobre liquidez

(DJ Bolsa)-- A Boeing queimou quase $5 mil milhões em dinheiro até esta altura no ano passado, por isso um deficit de $841M ao longo de três trimestres é prova de uma inversão de marcha. Mais importante, deixa a empresa dentro do alcance dos alvos do CFO Brian West para conseguir ficar positiva este ano. Reafirmar esse objetivo ajudou a impulsionar as ações antes da abertura, mesmo depois de um grande prejuízo no terceiro trimestre.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.