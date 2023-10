DJ MARKET TALK: Narrativa de juros altos durante mais tempo do BCE deve persistir

(DJ Bolsa)-- O conselho de governadores do Banco Central Europeu deve manter as taxas de juro na reunião de quinta-feira, com a narrativa de juros altos durante mais tempo a continuar a ser suprema, dizem Hugo Le Damany e François Cabau, da AXA Investment Managers, numa nota. A decisão de reduzir os reinvestimentos no âmbito do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, pode surgir já em dezembro, dizem os economistas.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.