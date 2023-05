DJ MARKET TALK: NatWest acelera após Reino Unido vender parte da posição

(DJ Bolsa)-- As ações do NatWest Group sobem 1% depois de o governo do Reino Unido ter vendido GBP1,26 mil milhões em ações do banco, reduzindo a participação pública para cerca de 38,6%, contra 41,4% anteriormente. As ações do NatWest enfrentaram dificuldades este ano, afetadas pela turbulência do setor bancário com o colapso do Silicon Valley Bank e o resgate do Credit Suisse, disse a Interactive Investor.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.