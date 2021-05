DJ MARKET TALK: NatWest mais perto de ser maioritariamente privado

(DJ Bolsa)-- O NatWest está cada vez mais perto de ser maioritariamente privado, diz a Goodbody. O Tesouro do Reino Unido reduziu a participação no banco em cerca de 5% para 54,8% após vender 580 milhões de ações a preço de desconto. "Esta decisão, que aumenta a liquidez, foi claramente bem recebida pelos outros acionistas", diz a Goodbody. Ações -2,1% para 192,90 pence. (sabela.ojea@wsj.com; @sabelaojeaguix) ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

