DJ MARKET TALK: Negociação de reflação deve recuperar - JPMorgan

(DJ Bolsa)-- O posicionamento contra a negociação de reflação foi demasiado longe, diz o JPMorgan, notando que algumas ações ligadas à reabertura económica seguem abaixo dos níveis de junho de 2020, num "momento antes das vacinas e com apenas alguns meses de pandemia". O banco argumenta que a variante Delta não deve levar a novos confinamentos. "Esperamos que a negociação de reflaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone