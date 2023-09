DJ MARKET TALK: Negócio Cisco-Splunk surge num momento de ciberataques mediáticos

(DJ Bolsa)-- O acordo da Cisco de $28 mil milhões para a compra da empresa de software de segurança Splunk surge num momento em que grandes nomes entre as empresas norte-americanas estão a ser alvo de ciberataques bastante mediáticos. A Clorox revelou que um ciberataque que detetou no mês passado levou a uma falta de produtos. A MGM Resorts está ainda a repor a normalidade das operações depois de um ciberataque ter levado os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.