DJ MARKET TALK: Negócio de downstream da Eni deve pesar nos resultados trimestrais

(DJ Bolsa)-- A Eni deve reportar uma subida homóloga de quase 5% dos volumes de produção do upstream no quarto trimestre, mas esse crescimento deve ser contrariado pelo ambiente do europeu downstream, referem analistas do Citi numa nota de research. "Esperamos que estes ganhos sejam mais do que contrariados pelas margens de refinação homólogas mais baixas face ao trimestre anterior e pela fragilidade do negócio químico ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.