DJ MARKET TALK: Negócio Microsoft-Activision avança com aprovação na China

(DJ Bolsa)-- A Administração para a Regulação do Mercado da China terá dado autorização para a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, um negócio avaliado em $75 mil milhões, e assinalavelmente sem determinar quaisquer condições, aumentando a contagem de países que aprovaram a operação para 37, referem analistas da Macquarie numa nota. A autorização da China surge depois ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.