DJ MARKET TALK: Negócio Microsoft-Activision deve avançar após relatório britânico

(DJ Bolsa)-- Os resultados preliminares da investigação da Autoridade dos Mercados e Concorrência do Reino Unido à proposta de compra da Activision Blizzard pela Microsoft sugerem que o negócio está prestes a ser aprovado, referem os analistas da Wedbush Michael Pachter e Nick McKay. O regulador britânico disse que o negócio pode resultar em preços mais elevados, menos escolhas ou menos inovação para os gamers ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.