DJ MARKET TALK: Nestlé parece confiante para 2025

(DJ Bolsa)-- Os alvos financeiros da Nestlé para 2025 mostram que a empresa está a olhar para os próximos anos com uma forte confiança em si mesma, diz Jean-Philippe Bertschy, da Vontobel, numa nota de research. A fabricante das barras de chocolate KitKat e do café Nespresso pretende atingir um crescimento orgânico de 4%-6% e uma margem operacional entre 17,5% e 18,5% em 2025, o patamar mais elevado é visto como "promissor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.