DJ MARKET TALK: Nikkei cai 1% compressão de eletrónica e imobiliário

(DJ Bolsa)-- As ações japonesas terminaram em baixa esta sexta-feira, pressionadas pelos títulos do setor eletrónico e imobiliário, com a persistência dos receios sobre a restrição da política monetária e perspetivas económicas globais. A Lasertec caiu 4,7% e a Sumitomo Realty & Development perdeu 2,9%. O Nikkei Stock Average desceu 1,0% para 26.235,25 pontos. Os investidores vão focar-se nos dados do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.