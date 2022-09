DJ MARKET TALK: Nomeação de CEO da Shell é vista como continuação não uma revolução

(DJ Bolsa)-- A nomeação de Wael Sawan para ser o novo CEO da Shell deve ser mais uma continuidade do que uma revolução da estratégia posta em vigor pelo seu predecessor Ben van Beurden, dizem os analistas do RBC Capital Markets, numa nota de research. Sawan, que os analistas dizem que era o favorito no processo de sucessão, é atualmente o líder do negócio de gás integrado da empresa. O RBC diz que o portefólio ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

