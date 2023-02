DJ MARKET TALK: Nomeação de Ueda para o BOJ aumenta probabilidade de normalização

(DJ Bolsa)-- A nomeação de Kazuo Ueda para ser o próximo governador do BOJ aumenta a probabilidade de normalização da política monetária, diz Ma Tieying, economista sénior da DBS, numa nota. Ueda, visto como alguém com "uma postura pragmática e equilibrada" pode ser menos contraído e mais inovador nas decisões de política do que o governador Haruhiko Kuroda, mas isso não significa que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.