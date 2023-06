DJ MARKET TALK: Nomura corta previsão de crescimento da China

(DJ Bolsa)-- O crescimento do PIB da China deve tocar os 5,1% este ano e 3,9% no próximo, em comparação com as previsões anteriores de 5,5% e 4,2%, respetivamente, dada a queda nos dados e a resposta moderada do governo até agora, disseram analistas do Nomura. O banco considera que Beijing vai intensificar o suporte político nos próximos meses e desempenhar novamente o papel de financiador de último recurso. Mas essas medidas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.