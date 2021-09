DJ MARKET TALK: Nomura corta previsão do PIB de 2021 da China

(DJ Bolsa)-- O Nomura cortou a projeção do PIB da China em 2021 para 7,7% contra os 8,2% previstos antes, citando o impacto do lado da oferta na economia que muitos ignoraram enquanto o foco estava na China Evergrande e no setor imobiliário. Há mais fábricas obrigadas a suspender operações devido à obrigatoriedade de cumprir os alvos de Beijing para reduzir o consumo de energia e emissões de carbono, ou por cortes de energia ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

