DJ MARKET TALK: Nomura mais pessimista sobre crescimento da China

(DJ Bolsa)-- A maior cautela por parte do Nomura sobre as perspetivas de crescimento da China levam o banco a cortar mais as estimativas para o PIB, sobretudo devido a receios com um choque do lado do fornecimento. Menos carvão, escassez de eletricidade e novos esforços para cumprir os alvos de Beijing no consumo de energia e emissões de carbono são fatores que estão a obrigar mais fábricas a suspender atividade, diz o banco. Beijing ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone