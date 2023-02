DJ MARKET TALK: Nomura revê em alta previsão do crescimento da China para 2023

(DJ Bolsa)-- O Nomura reviu em alta a estimativa do crescimento do PIB da China para 2023 para 5,3% face a 4,8% anteriormente, com a transição da China para a imunidade de grupo da Covid-19 a ser mais rápida do que o esperado, depois da reabertura abrupta no início de dezembro. No âmbito das novas projeções do Nomura, a economia chinesa pode expandir-se 2,2% no 1T face ao 4T, embora o PIB tenha ficado inalterado no último trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.