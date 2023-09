DJ MARKET TALK: Nomura sobe previsão do PIB de 2023 da China para 4,8%

(DJ Bolsa)-- O Nomura subiu a previsão para o crescimento de 2023 da China para 4,8%, face a 4,6%, depois dos dados melhores que o esperado em agosto. O banco de investimento também reviu em alta a previsão do produto interno bruto do terceiro trimestre para 4,1%, em relação a 3,7%, e o do quarto trimestre para 4,3% contra 4,0%. Além da melhoria dos dados de agosto, o Nomura diz que parte da revisão em alta se deve à expectativa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.