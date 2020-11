DJ MARKET TALK: Notícias da Pfizer mudam tudo para os mercados

(DJ Bolsa)-- As notícias de progresso no desenvolvimento da vacina da Pfizer e da BioNTech para a Covid-19 são tão boas notícias quanto o mercado poderia esperar nas últimas semanas, Robin Winkler, estratega do Deutsche Bank. Winkler diz que a candidata da Pfizer a vacina é um momento importante na procura pela imunidade de rebanho no próximo ano. A maior parte dos governos de economias desenvolvidas já pré-encomendaram ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone