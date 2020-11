DJ MARKET TALK: Notícias da vacina são positivas para 2021, mas incertezas persistem

(DJ Bolsa)-- Os desenvolvimentos das vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna são um claro sinal de um alívio significativo das restrições sobre a atividade em 2021, diz Ben May, diretor de research macro global da Oxford Economics. Contudo, as incertezas sobre a rapidez que os mais vulneráveis podem ser vacinados são significativas, diz, devido aos constrangimentos sobre a produção, bem como questões de logística ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone