DJ MARKET TALK: Nova aliança Nissan, Renault desbloqueia mais parcerias

(DJ Bolsa)-- A reestruturação da aliança entre a Nissan e a Renault vai permitir às duas empresas procurarem novos tipos de parcerias, de acordo com analistas. A Qualcomm disse que vai assumir uma participação no novo negócio de veículos elétricos da Renault, enquanto fabricante francesa também vai aliar-se à Google para construir um veículo definido por software. Os analistas dizem que vão estar atentos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.