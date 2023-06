DJ MARKET TALK: Nova liderança da Unilever pode rebater críticas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A mudança de liderança da Unilever pode ajudar a melhorar o sentimento dos acionistas, escreve Victoria Scholar, responsável de investimentos da Interactive Investor. De acordo com notícias, a retalhista anglo-holandesa contratou a empresa de recrutamento de executivos Spencer Stuart para ajudar na nomeação de um novo presidente para substituir Nils Andersen. "Uma nova equipa de liderança pode ajudar a rebater ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.