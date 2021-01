DJ MARKET TALK: Nova linha de Bobl a 5 anos 1 ponto base acima de emissão anterior

(DJ Bolsa)-- O Citigroup prevê que o fair value da yield da nova Bobl 0% abril de 2026 esteja 1 ponto base acima da Bobl 0% de outubro de 2025, dizem os estrategas de taxas do banco. A agência financeira alemã vai emitir a nova linha de dívida a cinco anos com um volume de oferta de EUR5 mil milhões num leilão a realizar esta quarta-feira. A Bobl de outubro de 2025 segue com uma yield de -0,706%, de acordo com a Tradeweb. (emese.bartha@wsj.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

