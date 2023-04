DJ MARKET TALK: Nova oferta da Glencore não deve convencer acionistas da Teck

(DJ Bolsa)-- A mais recente oferta da Glencore pela Teck Resources não deve colocar os principais investidores do seu lado, refere Orest Wowkodaw, do Scotiabank, num relatório. A nova proposta inclui $8,2 mil milhões em dinheiro e 24% da empresa de metais combinada. Contudo, o analista refere que a proposta revista não solicitada não deve convencer os acionistas de classe A da Teck, "nomeadamente a família Keevil e a Sumitomo Metal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.