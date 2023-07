DJ MARKET TALK: Nova política alemã para a China é estratégia de redução de risco

(DJ Bolsa)-- A nova política comercial da Alemanha para a China é uma estratégia apropriada de redução do risco, refere Peter Adrian, presidente da Associação Alemã de Câmaras do Comércio e Indústria, numa nota. "Nos negócios, há muito que faz parte de uma estratégia bem-sucedida não ficar demasiado dependente de parceiros comerciais individuais, mas ainda assim aproveitar corajosamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.