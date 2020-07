DJ MARKET TALK: Novartis depende de regresso de prescrições para níveis pré-vírus

(DJ Bolsa)-- As projeções financeiras da Novartis dependem de um retorno para níveis pré-Covid-19 de prescrições no segundo semestre, dizem analistas do HSBC, enfatizando que a empresa Suíça reduziu o intervalo de projeções financeiras uma vez que as vendas em alguns segmentos foram prejudicadas pela pandemia. "Pode ser possível" uma subida das prescrições, mas uma vez que "a subida foi apenas registada nas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone