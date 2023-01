DJ MARKET TALK: Novo estudo pode expandir uso de tratamento oncológico da J&J

(DJ Bolsa)-- Novos dados bastante aguardados de um ensaio clínico podem expandir o uso do novo tratamento oncológico Carvykti, da Johnson & Johnson. A empresa disse que a fase 3 do estudo "Cartitude-4" alcançou o objetivo primário, demonstrando que o Carvykti atrasou a morte ou a progressão da doença em pacientes com mielomas múltiplos durante mais tempo do que outros regimes de fármacos conseguiram. A J&J ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.