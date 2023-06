DJ MARKET TALK: Novo impulso de realidade virtual da Apple enfrenta problemas

(DJ Bolsa)-- A Apple está a fazer uma aposta séria nos mercados de realidade aumentada e realidade virtual com a apresentação do headset Vision Pro, que estará à venda no próximo ano, mas a gigante tecnológica ainda enfrenta desafios estruturais no que diz respeito à adoção por parte do consumidor que irá limitar qualquer impacto de curto prazo nas vendas, dizem analistas da DA Davidson, numa nota. Um dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.