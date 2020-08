DJ MARKET TALK: Novos adiamentos prejudicam esforços de regresso do 737 MAX

(DJ Bolsa)-- Receios de segurança manifestados pelos reguladores canadianos, desafios logísticos causados pela pandemia e outros fatores adiaram o início decisivo dos testes em simulador das correções ao software do 737 MAX, a serem efetuados por um grupo de pilotos internacional, para meados de setembro. Os reguladores canadianos estão ainda reticentes em aprovar algumas das análises de segurança da Administração ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

