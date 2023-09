DJ MARKET TALK: Novos alvos financeiros do SocGen estão em linha com consenso

(DJ Bolsa)-- Os alvos financeiros adiantados pelo Société Générale no âmbito do novo plano estratégico do banco estão praticamente em linha com o consenso, refere a analista do Citi Azzurra Guelfi numa nota de research. O banco francês tem como alvo um retorno sobre ativos tangíveis de 9% a 10%, enquanto o consenso aponta para 9,7%, e um rácio CET 1 de 13%, contra um consenso de 12,6%, diz a analista. O plano do banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.