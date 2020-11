DJ MARKET TALK: Novos confinamentos podem aumentar volatilidade política europeia

(DJ Bolsa)-- O Barclays considera que alguns líderes na Europa estão a perder capital político devido às novas medidas de contenção implementadas para travar o aumento das taxas de infeção, e isso "pode ser uma fonte de volatilidade política no futuro", dizem os estrategas de taxas do banco. Alemanha e França anunciaram na semana passada confinamentos parciais e nacionais bastante restritivos, enquanto Itá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

