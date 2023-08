DJ MARKET TALK: Novos empréstimos em yuans terão ficado nos CNY800mM em julho

(DJ Bolsa)-- Os novos empréstimos em yuans emitidos pelos bancos na China terão ficado nos 800 mil milhões de yuans ($110,85 mil milhões) em julho, significativamente menos do que os CNY3,05 biliões de junho, devido à sazonalidade, de acordo com uma previsão média de 13 economistas consultados pelo The Wall Street Journal. O M2, o indicador da massa monetária, terá subido 11,0% em termos homólogos em julho, ligeiramente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.