DJ MARKET TALK: Novos produtos da Apple impressionam; foco está no iPhone 5G

(DJ Bolsa)-- Os novos produtos da Apple, incluindo as versões atualizadas do smartwatch e do iPad, impressionaram, mas o ponto mais importante vai surgir no próximo mês, quando o iPhone 5G for apresentado, diz a Canaccord. "Embora tenhamos ficado impressionados com os novos produtos", diz a corretora, "esperamos pelo lançamento do novo iPhone 5G no próximo mês, que deverá ter um impacto muito maior" nos resultados.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone