DJ MARKET TALK: Novos sinais apontam para resiliência da economia europeia

(DJ Bolsa)-- A economia europeia terá contraído no final de 2022, mas mostrou sinais de resiliência, sugerindo que a recessão poderá ser mais suave do que o receado há alguns meses, revelaram sondagens empresariais esta sexta-feira. O índice de atividade compósito da S&P Global para a Zona Euro -- que inclui a atividade dos serviços e indústria -- subiu para 48,8 pontos em dezembro face a 47,8 pontos em novembro.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.