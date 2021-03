DJ MARKET TALK: Número de desempregados em Espanha em máximo de quase 5 anos

(DJ Bolsa)-- O número de desempregados registados em Espanha ultrapassou os quatro milhões pela primeira vez desde abril de 2016, com as restrições da Covid-19 a penalizarem o mercado laboral, de acordo com dados do ministério do Trabalho. Além disso, o número de pessoas em programas de apoio -- que não são considerados desempregados -- subiu para quase 900.000, metade dos quais dos setores da hotelaria e restauraç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

