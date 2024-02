DJ MARKET TALK: Número de plataformas petrolíferas dos EUA caiu para 497

(DJ Bolsa)-- O número de plataformas de exploração petrolífera dos EUA caiu esta semana, descendo duas para 497, que são menos 110 do que há um ano, disse a firma de serviços petrolíferos Baker Hughes. As explorações de gás natural mantiveram-se nas 121, descendo 30 em um ano. Apesar de os preços do petróleo terem subido nas últimas duas semanas, os futuros de gás natural afundaram para o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.