DJ MARKET TALK: Números positivos do emprego do R Unido mascaram problemas

(DJ Bolsa)-- Apesar de todos os receios sobre uma possível recessão, ainda há poucos sinais da mesma no mercado de trabalho do Reino Unido, disse o economista do ING James Smith, numa nota de research. A taxa de desemprego caiu para 3,5%, enquanto o crescimento dos salários acelerou. No entanto, esses números positivos mascaram algumas tendências subjacentes, alerta o economista. O emprego ainda está bem abaixo dos níveis pré...